Неожиданные и тревожные вести пришли от Reuters. Сообщается, что компания ZTE планирует сократить 3000 человек, включая всех ненадёжных сотрудников, попытавшихся устроиться на работу в Huawei. Это 5% всей рабочей силы компании из которых 600 человек относятся…
Наушники AirPods тяжело купить, но легко потерять. Для решения этой проблемы в App Store на прошлой неделе появилось приложение Finder for AirPods, помогающее найти потерянный или потерянные наушники. Приложение использовало сигнал Bluetooth и позволяло отыска…
Филиппинские пользователи сообщают о доступности обновления до Android 7.0 Nougat для смартфонов ASUS Zenfone 3 в версиях ZE520KL and ZE552KL. Из нововведений отмечаются режим многооконности, более продвинутое энергосбережение Doze и некоторые фирменные улучше…
10 лет назад был представлен первый iPhone, но он мог получиться совсем не таким, каким мы его знаем. Изначально в Apple шла разработка двух концепций первого телефона компании и операционной системы для него, одна из которых представляла улучшенную версию про…
Xiaomi Mi6 войдет в число первых смартфонов на Snapdragon 835. По слухам, первенство он уступит только Samsung Galaxy S8 (корейцы выступают партнерами Qualcomm в разработке и производстве топового чипсета). Тем временем, в Сети начали появляться сведения, указ…
OnePlus выпустила прошивку Oxygen OS 4.0.1 для своих ключевых устройств – OnePlus 3 и OnePlus 3T. Сборка построена на базе Android 7.0 Nougat и содержит все ее ключевые «фишки» - мультиоконный режим, возможность отвечать на уведомления непосредственно из шторк…
9 января 2007 года Стив Джобс (Steve Jobs) вышел на сцену, чтобы положить начало целой эпохе мобильных телефонов. В этот день был представлен первый iPhone с сенсорным дисплеем. С тех пор прошло 10 лет, за которые в мире было продано более 1 млрд смартфонов iP…
Elephone представила необычный девайс Secret. Название указывает на ключевую особенность – сканер отпечатка пальца. Ничего необычного, если бы речь не шла о флеш-накопителе. Его объем составил 64 ГБ. Массив памяти поделен на два отдела – общедоступный и личный…
Samsung расширила совместимость своих носимых аксессуаров и теперь ими могут пользоваться владельцы смартфонов Apple с версией операционной системы не ниже iOS 9. Перечень гаджетов включает умные часы Gear S2 и Gear S3, а также браслеты Gear Fit и Gear Fit 2,…
Вчера в Китае был анонсирован смартфон Nokia 6. Многие ждали от устройства возвращения той самой легендарной финской компании и были весьма огорчены, увидев вместо него очередной китайский смартфон среднебюджетного уровня. Негодование было вполне обоснованным:…
Сегодня HMD представила свой первый смартфон – Nokia 6 (характеристики ; живые фото). Он стал долгожданным возвращением марки Nokia в мир смартфонов. Девайс вызвал немало споров, один из которых развернулся вокруг названия – почему «6»?!…
Китайская компания Changhong на CES 2017 представила смартфон H2, продолживший H-серию, нацеленную на заботу о здоровье пользователя. Её первый девайс, H1, вышел почти два года назад и отличался наличием встроенного анализатора биохимических показателей крови…
Сегодня искатель утечек @evleaks устроил волну разоблачений новинок HTC. Сперва он показал ещё одно промо-видео HTC Ocean с сайта дизайнера Данеля Вермюлена. Мы давали ссылку на него ещё во время первого разоблачения Ocean, но сейчас оно скрыто от пользователе…
Сегодня неожиданно состоялся анонс первого смартфона вернувшегося на рынок бренда Nokia. Как и ожидалось, им стал далеко не флагман – Nokia 6 (подробности) построен на базе чипсета Snapdragon 430, имеет 4 ГБ оперативной памяти, 64-ГБ внутренний накопитель (с…