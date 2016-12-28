Несколько часов назад мы подвели итоги пользовательского голосования (если вы не видели, то можете посмотреть по этой ссылке ), а теперь хотим поделиться своим взглядом на итоги уходящего (а где-то – уже ушедшего) года…
В начале декабря мы запустили открытое голосование, в котором предложили вам, нашим читателям, подвести итоги года. С тех пор мы получили более десяти тысяч ответов и теперь, обработав их, публикуем результаты. Начнём, пожалуй, с самой главной номинации – «Сма…
На нашем сайте вы уже могли прочитать обзор смартфона Wileyfox Swift 2 Plus — текущего флагмана компании, отличающегося от обычного Wileyfox Swift 2 памятью, оперативкой и разрешением камеры. Внешне устройства одинаковы, разный лишь набор цветов (классный зелё…
OnePlus 3T стал неожиданным, но, внезапно, любопытным продолжением OnePlus 3 (обзор). Свежая модель отличается от предшественника емкостью батареи (3400 мАч вместо 3000 мАч), 16-Мп фронтальной камерой вместо 8-Мп, чипом Snapdragon 821, заменившим Snapdragon…
Как и было обещано, 29 декабря в ТЦ АВИАПАРК состоялось открытие флагманского монобрендового салона Xiaomi от официального дистрибьютора RDC Group и маркетингового подразделения "Смарт-Оранж". На четвёртом этаже торгового центра в павильоне на 200 квадратных м…
В базе данных бенчмарка Geekbench замечено устройство Essential FIH-PM1, оснащённое неизвестным процессором Qualcomm. Он имеет 8 ядер, тактовая частота которых достигает 1,9 ГГц. Судя по результатам, это не Snapdragon 653 или 625: девайс набрал 1844 очков в од…
Интернет-магазин GearBest распродаёт защищённый смартфон Ulefone Armor. Этот аппарат не только не боится воды и пыли, но и является ударопрочным. Кроме того, он устойчив к царапанию и способен работать при низких температурах…
В Сети появились слухи о том, что в ближайшее время Xiaomi анонсирует недорогой смартфон Redmi Note 4X. Судя по имеющемуся изображению устройства, оно оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем ёмкостью 64 ГБ…
Каждый день в Сети появляются новые слухи о грядущем флагманском смартфоне Samsung Galaxy S8. Так, сегодня Дэвид Раддок (редактор Android Police) рассказал, что в новинке не будет аппаратных кнопок, их заменят наэкранные кнопки с чем-то вроде 3D Touch…
Немецкий портал WinFuture опубликовал фотографии двух младших смартфонов Samsung Galaxy A-серии образца 2017 года – A3 (2017) и A5 (2017). Девайсы будут внешне напоминать Samsung Galaxy S7 и выпускаться в четырёх цветах: чёрном Black Sky, золотистом Gold Sand,…
Обязательную китайскую сертификацию (CCC, или 3C) прошёл первый смартфон Nokia, создаваемый компанией HMD Global. Проверку прошло устройство с индексом TA-1000. В отличие от TENAA, CCC не называет практически никаких характеристик устройства. Известно лишь, чт…
Представленный в конце сентября металлический флагман Xiaomi Mi5S (обзор) приходит в Россию. Напомним, построенный на базе чипсета Snapdragon 821 девайс получил инновационный ультразвуковой сканер отпечатка пальца «под стеклом», продвинутую 12-Мп основную ка…
Искатель утечек KJuma, не славящийся достоверностью публикуемой им информации, показал на своей странице в Weibo концепт смартфона Meizu Legent. Репутация «искателя утечек», наличие на изображениях ватермарка и китаезычный комментарий привели к тому, что многи…