Xiaomi Mi6 получит чипсет MediaTek Helio X30 (+ данные о цене) Новости | 39 минут назад | 365 | - 2017 год только начался и большинству производителей только предстоит продемонстрировать свои достижения в сегменте высокого уровня. Это касается не только смартфонов, но и «железа» для него – MediaTek, Huawei и Samsung еще не похвастались флагманскими чипсета…