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Анонс Nokia 6: долгожданное возвращение

 

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Motorola Nexus 6 наконец получил обновление до Android 7.1.1 Nougat

 

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Анонс пауэрбанка-грелки Meizu Panda Hand Warmer на 4500 мАч

 

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ZTE оказалась в крупнейшем кризисе за 30 лет

Новости | 2 часа назад |  650 |  - 

Неожиданные и тревожные вести пришли от Reuters. Сообщается, что компания ZTE планирует сократить 3000 человек, включая всех ненадёжных сотрудников, попытавшихся устроиться на работу в Huawei. Это 5% всей рабочей силы компании из которых 600 человек относятся…
 

Apple удалила из App Store приложение для поиска AirPods

Новости | 4 часа назад |  660 |  - 

Наушники AirPods тяжело купить, но легко потерять. Для решения этой проблемы в App Store на прошлой неделе появилось приложение Finder for AirPods, помогающее найти потерянный или потерянные наушники. Приложение использовало сигнал Bluetooth и позволяло отыска…
 

ASUS Zenfone 3 получает Android 7.0 Nougat

Новости | 5 часов назад |  284 |  - 

Филиппинские пользователи сообщают о доступности обновления до Android 7.0 Nougat для смартфонов ASUS Zenfone 3 в версиях ZE520KL and ZE552KL. Из нововведений отмечаются режим многооконности, более продвинутое энергосбережение Doze и некоторые фирменные улучше…
 

iPod для звонков и SMS или каким мог стать первый iPhone

Новости | 5 часов назад |  630 |  - 

10 лет назад был представлен первый iPhone, но он мог получиться совсем не таким, каким мы его знаем. Изначально в Apple шла разработка двух концепций первого телефона компании и операционной системы для него, одна из которых представляла улучшенную версию про…
 

Xiaomi Mi6 на Snapdragon 835 прошел тесты бенчмарков

Новости | 8 часов назад |  1924 |  - 

Xiaomi Mi6 войдет в число первых смартфонов на Snapdragon 835. По слухам, первенство он уступит только Samsung Galaxy S8 (корейцы выступают партнерами Qualcomm в разработке и производстве топового чипсета). Тем временем, в Сети начали появляться сведения, указ…
 

OnePlus 3 и 3T получают Oxygen OS 4.0.1 на Android 7.0 Nougat

Новости | 8 часов назад |  1898 |  - 

OnePlus выпустила прошивку Oxygen OS 4.0.1 для своих ключевых устройств – OnePlus 3 и OnePlus 3T. Сборка построена на базе Android 7.0 Nougat и содержит все ее ключевые «фишки» - мультиоконный режим, возможность отвечать на уведомления непосредственно из шторк…
 

10 лет со дня анонса первого iPhone: лучшее, конечно, впереди

Новости | 9 часов назад |  536 |  - 

9 января 2007 года Стив Джобс (Steve Jobs) вышел на сцену, чтобы положить начало целой эпохе мобильных телефонов. В этот день был представлен первый iPhone с сенсорным дисплеем. С тех пор прошло 10 лет, за которые в мире было продано более 1 млрд смартфонов iP…
 

Elephone Secret – металлическая 64-ГБ «флешка» со сканером отпечатка

Новости | 9 часов назад |  803 |  - 

Elephone представила необычный девайс Secret. Название указывает на ключевую особенность – сканер отпечатка пальца. Ничего необычного, если бы речь не шла о флеш-накопителе. Его объем составил 64 ГБ. Массив памяти поделен на два отдела – общедоступный и личный…
 

Samsung Gear Fit, Fit 2, Gear S2 и S3 теперь совместимы с iPhone

Новости | 10 часов назад |  204 |  - 

Samsung расширила совместимость своих носимых аксессуаров и теперь ими могут пользоваться владельцы смартфонов Apple с версией операционной системы не ниже iOS 9. Перечень гаджетов включает умные часы Gear S2 и Gear S3, а также браслеты Gear Fit и Gear Fit 2,…
 

Nokia, HMD, Foxconn – кто же всё-таки создавал Nokia 6?

Блог | 9 января 2017, 09:42 |  3616 |  - 

Вчера в Китае был анонсирован смартфон Nokia 6. Многие ждали от устройства возвращения той самой легендарной финской компании и были весьма огорчены, увидев вместо него очередной китайский смартфон среднебюджетного уровня. Негодование было вполне обоснованным:…
 

Секрет названия Nokia 6

Блог | 8 января 2017, 22:48 |  3079 |  - 

Сегодня HMD представила свой первый смартфон – Nokia 6 (характеристики ; живые фото). Он стал долгожданным возвращением марки Nokia в мир смартфонов. Девайс вызвал немало споров, один из которых развернулся вокруг названия – почему «6»?!…
 

Анонс Changhong H2 – смартфон с молекулярным анализатором SCiO

Новости | 8 января 2017, 20:53 |  1495 |  - 

Китайская компания Changhong на CES 2017 представила смартфон H2, продолживший H-серию, нацеленную на заботу о здоровье пользователя. Её первый девайс, H1, вышел почти два года назад и отличался наличием встроенного анализатора биохимических показателей крови…
 

@evleaks показал смартфон HTC Vive

Новости | 8 января 2017, 19:34 |  2434 |  - 

Сегодня искатель утечек @evleaks устроил волну разоблачений новинок HTC. Сперва он показал ещё одно промо-видео HTC Ocean с сайта дизайнера Данеля Вермюлена. Мы давали ссылку на него ещё во время первого разоблачения Ocean, но сейчас оно скрыто от пользователе…
 

Живые фото Nokia 6 - первого смартфона вернувшегося на рынок бренда

Новости | 8 января 2017, 16:31 |  13335 |  - 

Сегодня неожиданно состоялся анонс первого смартфона вернувшегося на рынок бренда Nokia. Как и ожидалось, им стал далеко не флагман – Nokia 6 (подробности) построен на базе чипсета Snapdragon 430, имеет 4 ГБ оперативной памяти, 64-ГБ внутренний накопитель (с…
 
 

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