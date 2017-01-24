Xperia Yoshino с 4К-дисплеем и другие новинки Sony на MWC 2017 Новости | 2 часа назад | 771 | - Большинство компаний еще не представило своих новинок 2017 модельного года – в этом году анонсы могут растянутся на всю весну. Так, официально подтверждено, что Samsung представит Galaxy S8 не раньше марта, а его релиз состоится только в конце апреля, что повл…