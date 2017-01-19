Уже два с лишним месяца мы не публиковали подборки наиболее глупых китайских новинок, проходящих сертификацию в китайском ведомстве TENAA. В последнее время небольшие производители из Поднебесной радуют бессмысленными изобретениями всё реже, однако за десять н…
Одной из ключевых фишек Android-планшета Nokia N1 (характеристики и особенности), вышедшего в конце 2014 года и ознаменовавшего нежелание финской компании полностью покидать рынок потребительской электроники, был разработанный в недрах Nokia Technologies лау…
В ближайшее время Huawei пополнит свою коллекцию смартфонов среднего ценового уровня. В TENAA был сертифицирован девайс с кодовым именем WAS-AL00, заключённый в стеклянно-металлический корпус. Спецификации новинки включают аккумулятор ёмкостью 2900 мАч, 5,2" F…
Принадлежащий китайцам британский люксовый бренд Vertu, некогда основанный компанией Nokia, готовит в начале этого года череду интересных анонсов. Мы уже видели в TENAA первый кнопочный Android-телефон компании, а теперь в Китае был сертифицирован её новый фла…
В базе данных китайского сертификатора TENAA появился смартфон марки Huawei Honor, имеющий кодовое имя DUK-TL30. Судя по характеристикам, это сиквел прошлогоднего флагмана Honor V8 (спецификации и особенности) – Honor V9…
Китайский искатель утечек с ником ichangezone опубликовал на своей странице в социальной сети Weibo качественные фотографии флагманского смартфона Huawei P10. На них можно видеть переднюю панель устройства в чёрном цвете, а также обе стороны бело-золотистой ве…
История с Galaxy Note 7 близка к своему завершению. Уже 23 января в 4:00 по МСК компания официально объявит о причинах фиаско своего последнего флагмана. Корейцы провели тщательное расследование и наконец-то готовы поведать об этом всему миру…
18 лет назад, 19 января 1999 года, канадская компания Research In Motion представила первое устройство под именем BlackBerry — пейджер BlackBerry Handheld (переименованный потом в BlackBerry 850) с возможностью отправки электронных писем и выделенным модулем б…
Шведские учёные совместно с коллегами из Калифорнийского университета создали компактный цифровой микроскоп на основе Nokia Lumia 1020 и двух светодиодов, благодаря чему смартфон стало возможно использовать для молекулярной диагностики и определения последоват…
Китайское приложение-фоторедактор Meitu приобрело в Сети вирусную популярность после того, как научилось превращать обычные селфи в нечто очень мультяшное или анимешное. Пользователи начали ставить себе приложение, даже не обращая внимания на список требуемых…
Сегодня в Индии Xiaomi представила обновлённую версию смартфона Redmi Note 4. Главным отличием новинки от китайской версии стал процессор – на место десятиядерного MediaTek Helio X20 пришёл восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625. Кроме того, немного изменился к…
Российские цены на технику продолжают колебаться вслед за курсом рубля. В прошлом году он практически не колебался, но под конец начал уверенно укрепляться, и этот рост продолжился сейчас, спровоцировав удешевление техники Apple…
В базе данных бенчмарка GFXBench появилось некое неопознанное устройство (unknown), основанный на операционной системе Android 7.0 Noguat, модифицированной компанией FIH (Foxconn). Оно оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроен…
Sony разослала приглашения на мероприятие в рамках MWC 2017, где покажет новейшие достижения в области смартфонов и не только. Ожидается как минимум анонс Xperia XA2 и XA2 Ultra, но про флагманы пока ничего не слышно…