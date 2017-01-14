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Samsung анонсировала дисплей Galaxy S8

 

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Создатель Android готовит конкурента iPhone 8 и Galaxy S8

 

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Sony регистрирует прошивку Android Nougat для Xperia Z5 и Z3+

 

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Xiaomi Mi6 получит чипсет MediaTek Helio X30 (+ данные о цене)

Новости | 39 минут назад |  365 |  - 

2017 год только начался и большинству производителей только предстоит продемонстрировать свои достижения в сегменте высокого уровня. Это касается не только смартфонов, но и «железа» для него – MediaTek, Huawei и Samsung еще не похвастались флагманскими чипсета…
 

Габариты Samsung Galaxy S8 и S8 Plus на схематических рендерах

Новости | 2 часа назад |  1135 |  - 

Инсайдеры продолжают подогревать интерес к флагманам семейства Samsung Galaxy S8. На первый план выходят утечки, связанные с производителями чехлов и аксессуаров для мобильных девайсов. Один из них поделился схематическими изображениями, на которых мы можем ви…
 

Samsung Galaxy S8 все-таки не лишится аудиоразъема 3,5 мм

Новости | 16 января 2017, 01:59 |  3705 |  - 

Одним из популярных слухов по флагману Samsung Galaxy S8 является отказ от разъема для наушников 3,5 мм. В декабре авторитетный источник утечек по устройствам серии Galaxy Sammobile опубликовал информацию, согласно которой Galaxy S8 лишится распространенного а…
 

HTC показала реакцию пользователей на первое знакомство с U Ultra

Новости | 15 января 2017, 23:59 |  2418 |  - 

Уходящая неделя запомнилась анонсом новинок компании HTC, в числе которых нашлось место флагману U Ultra (подробности) – родоначальнику принципиально новой серии смартфонов тайваньского бренда. Так, HTC изменила концепции цельнометаллических устройств – HTC…
 

Распаковка и обзор Nokia 6 на Android Nougat: подборка видео

Новости | 15 января 2017, 23:23 |  3271 |  - 

В прошлое воскресенье Nokia (она же HMD, которой сейчас принадлежит известный бренд) неожиданно анонсировала Android-смартфон Nokia 6 (подробности). Девайс построен на базе чипсета Snapdragon 430, имеет 5,5” дисплей с разрешением 1080р, 4/64 ГБ системной пам…
 

Huawei Honor 8 получит Android Nougat 16 января

Новости | 15 января 2017, 22:15 |  3373 |  - 

Huawei готовит обновление для одного из самых интересных устройств прошлого года – Honor 8 (наш обзор) из стекла и металла. Напомним, этот смартфон предлагает 5,2” дисплей с разрешением 1080р, чипсет HiSilicon Kirin 950, 3/4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ (+ слот для…
 

Sony Xperia XA2 и XA2 Ultra получат MediaTek Helio P20

Новости | 15 января 2017, 21:52 |  1712 |  - 

Sony пока не представила линейку смартфонов 2017 года и многие возлагают надежды на MWC 2017, которая пройдет в конце февраля. Чаще остальных в Сети появляется информация о бюджетной модели Xperia XA2. Так, еще в октябре этот смартфон был сертифицирован в Росс…
 

Сделка Samsung о покупке аудиогиганта Harman под угрозой срыва

Новости | 15 января 2017, 18:26 |  1534 |  - 

В ноябре стало известно о достижении соглашения Samsung и Harman о покупке последней за $8 млрд. За эти деньги в руки корейского производителя попадут наработки Harman в сфере умных автомобилей, а также популярные торговые марки JBL, Harman Kardon, AKG, Mark L…
 

Sony регистрирует прошивку Android Nougat для Xperia Z5 и Z3+

Новости | 15 января 2017, 01:51 |  6343 |  - 

Sony одной из первых начала обновлять свои смартфоны до Android Nougat. Первыми, как и следовало ожидать, стали флагманы Xperia XZ и Xperia X Performance на Snapdragon 820. Затем апдейт пришел для владельцев Xperia X и Xperia X Compact на Snapdragon 650. Похож…
 

Дата представления отчета Samsung по причинам краха Galaxy Note 7

Новости | 15 января 2017, 00:08 |  5133 |  - 

Пока мы ждем новинок 2017 года, в числе которых особняком стоит Samsung Galaxy S8, остается еще одна интрига с оглядкой на флагман 2016 года. Речь идет об отчете по причинам фиаско Galaxy Note 7. Samsung обещала опубликовать результаты внутреннего расследовани…
 

Характеристики Essential FIH-PM1, смартфона от создателя Android

Новости | 14 января 2017, 19:51 |  3777 |  - 

Сегодня стало известно, что создатель Android Энди Рубин, два года назад попрощавшийся с Google, создал компанию Essential Products и разрабатывает смартфон, который станет конкурентом для iPhone, Pixel и топовых Galaxy. Ожидается, что новинка получит 5,5" экр…
 

Lenovo приглашает на анонс Moto в рамках MWC 2017

Новости | 14 января 2017, 19:35 |  1708 |  - 

Близится MWC 2017 и компании начинают активнее намекать на предстоящие анонсы. Одной из первых уже 26 февраля проведёт презентацию Lenovo, где покажет свежую линейку смартфонов Moto. Ожидается как минимум появление Moto G5 Plus, о котором мы недавно писали, мн…
 

Apple iPhone 8 получит защиту IP68

Новости | 14 января 2017, 18:53 |  2373 |  - 

Похоже, скоро все флагманские смартфоны будут влагозащищёнными. Sony когда-то давно задала этот тренд, его активно подхватила Samsung, Apple, а вскоре и LG присоединится к этой компании. Наивысшим стандартом защиты для неспециализированных устройств считается…
 

Samsung анонсировала дисплей Galaxy S8

Новости | 14 января 2017, 18:30 |  10392 |  - 

Недавно LG представила дисплей, которым будет укомплектован LG G6. Samsung не стала долго тянуть и показала, какой дисплей будет установлен в Galaxy S8. Смартфон без опознавательных знаков со всех сторон демонстрируется в двух видеороликах ниже и нет никаких с…
 
 

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