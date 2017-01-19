Странные из TENAA №7. Гендерные кнопки и великий рандом Блог | 10 часов назад | 545 | - Уже два с лишним месяца мы не публиковали подборки наиболее глупых китайских новинок, проходящих сертификацию в китайском ведомстве TENAA. В последнее время небольшие производители из Поднебесной радуют бессмысленными изобретениями всё реже, однако за десять н…