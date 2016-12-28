 
 
Мы в социальных сетях
YouTube
210 885
 ВКонтакте
69 165
 Twitter
5817
 Instagram
5315
 Facebook
3016
Oukitel U20 PlusUHANS H5000
Мобильные телефоны, смартфоны
Телефоны, смартфоны в Москве
Apple iPhone 5S 16GB Фото Apple iPhone 5S 16GB от10800руб. Все предложения:(434) Цена от Electro-city7
Apple iPhone 6 16Gb Фото Apple iPhone 6 16Gb от19870руб. Все предложения:(301) Цена от Telephonex.ru
Apple iPhone 4S 16Gb Фото Apple iPhone 4S 16Gb от5200руб. Все предложения:(97) Цена от MobiZor
Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H Фото Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H от10400руб. Все предложения:(211) Цена от MobiZor
Apple iPhone 5S 32GB Фото Apple iPhone 5S 32GB от12300руб. Все предложения:(239) Цена от TeleBest
Apple iPhone 6 64Gb Фото Apple iPhone 6 64Gb от23290руб. Все предложения:(226) Цена от Ru-Gadgets.ru

Пресс-фото Samsung Galaxy A3 (2017) и A5 (2017)

 

 5599

Итоги 2016 года по версии редакции Mobiltelefon.ru

 

 1637

В Москве открылся флагманский магазин Xiaomi Mi Home

 

 4285

Итоги 2016 года по версии редакции Mobiltelefon.ru

Обзоры | 31 декабря 2016, 20:58 |  1637 |  - 

Несколько часов назад мы подвели итоги пользовательского голосования (если вы не видели, то можете посмотреть по этой ссылке ), а теперь хотим поделиться своим взглядом на итоги уходящего (а где-то – уже ушедшего) года…
 

Итоги 2016 года по версии читателей Mobiltelefon.ru

Новости | 31 декабря 2016, 19:18 |  1485 |  - 

В начале декабря мы запустили открытое голосование, в котором предложили вам, нашим читателям, подвести итоги года. С тех пор мы получили более десяти тысяч ответов и теперь, обработав их, публикуем результаты. Начнём, пожалуй, с самой главной номинации – «Сма…
 

Обзор Wileyfox Swift 2 или каким должен быть доступный смартфон

Обзоры | 31 декабря 2016, 15:45 |  1773 |  - 

На нашем сайте вы уже могли прочитать обзор смартфона Wileyfox Swift 2 Plus — текущего флагмана компании, отличающегося от обычного Wileyfox Swift 2 памятью, оперативкой и разрешением камеры. Внешне устройства одинаковы, разный лишь набор цветов (классный зелё…
 

Распаковка OnePlus 3T и новогоднее обращение от Mobiltelefon.ru

Новости | 31 декабря 2016, 14:46 |  1115 |  - 

OnePlus 3T стал неожиданным, но, внезапно, любопытным продолжением OnePlus 3 (обзор). Свежая модель отличается от предшественника емкостью батареи (3400 мАч вместо 3000 мАч), 16-Мп фронтальной камерой вместо 8-Мп, чипом Snapdragon 821, заменившим Snapdragon…
 

В Москве открылся флагманский магазин Xiaomi Mi Home

Новости | 30 декабря 2016, 14:45 |  4285 |  - 

Как и было обещано, 29 декабря в ТЦ АВИАПАРК состоялось открытие флагманского монобрендового салона Xiaomi от официального дистрибьютора RDC Group и маркетингового подразделения "Смарт-Оранж". На четвёртом этаже торгового центра в павильоне на 200 квадратных м…
 

Snapdragon 835 протестирован в Geekbench

Новости | 29 декабря 2016, 19:21 |  1804 |  - 

В базе данных бенчмарка Geekbench замечено устройство Essential FIH-PM1, оснащённое неизвестным процессором Qualcomm. Он имеет 8 ядер, тактовая частота которых достигает 1,9 ГГц. Судя по результатам, это не Snapdragon 653 или 625: девайс набрал 1844 очков в од…
 

Распродажа в GearBest: Ulefone Armor со скидкой $40!

Новости | 29 декабря 2016, 18:59 |  465 |  - 

Интернет-магазин GearBest распродаёт защищённый смартфон Ulefone Armor. Этот аппарат не только не боится воды и пыли, но и является ударопрочным. Кроме того, он устойчив к царапанию и способен работать при низких температурах…
 

Xiaomi Redmi Note 4X со Snapdragon 625 на живом фото

Новости | 29 декабря 2016, 18:39 |  2933 |  - 

В Сети появились слухи о том, что в ближайшее время Xiaomi анонсирует недорогой смартфон Redmi Note 4X. Судя по имеющемуся изображению устройства, оно оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем ёмкостью 64 ГБ…
 

Samsung Galaxy S8: виртуальные кнопки, S Pen и AirPods

Новости | 29 декабря 2016, 18:23 |  3020 |  - 

Каждый день в Сети появляются новые слухи о грядущем флагманском смартфоне Samsung Galaxy S8. Так, сегодня Дэвид Раддок (редактор Android Police) рассказал, что в новинке не будет аппаратных кнопок, их заменят наэкранные кнопки с чем-то вроде 3D Touch…
 

Пресс-фото Samsung Galaxy A3 (2017) и A5 (2017)

Новости | 29 декабря 2016, 17:59 |  5599 |  - 

Немецкий портал WinFuture опубликовал фотографии двух младших смартфонов Samsung Galaxy A-серии образца 2017 года – A3 (2017) и A5 (2017). Девайсы будут внешне напоминать Samsung Galaxy S7 и выпускаться в четырёх цветах: чёрном Black Sky, золотистом Gold Sand,…
 

Первый смартфон Nokia от HMD сертифицирован в Китае

Новости | 29 декабря 2016, 17:29 |  852 |  - 

Обязательную китайскую сертификацию (CCC, или 3C) прошёл первый смартфон Nokia, создаваемый компанией HMD Global. Проверку прошло устройство с индексом TA-1000. В отличие от TENAA, CCC не называет практически никаких характеристик устройства. Известно лишь, чт…
 

Распаковка Moto Z. Скидка покупателям Moto Z и Moto Z Play

Новости | 29 декабря 2016, 14:06 |  1747 |  - 

Moto Z – это очень тонкий и мощный смартфон. Толщина корпуса всего 5,19 мм и если бы не крутые повороты в истории компании данная модель вполне могла бы входить в легендарную серию RAZR…
 

Xiaomi Mi5S с ультразвуковым сканером отпечатка теперь в России (цена)

Новости | 28 декабря 2016, 21:33 |  5452 |  - 

Представленный в конце сентября металлический флагман Xiaomi Mi5S (обзор) приходит в Россию. Напомним, построенный на базе чипсета Snapdragon 821 девайс получил инновационный ультразвуковой сканер отпечатка пальца «под стеклом», продвинутую 12-Мп основную ка…
 

Концепт Meizu Legent: изогнутый флагман с откидной камерой

Новости | 28 декабря 2016, 20:45 |  2780 |  - 

Искатель утечек KJuma, не славящийся достоверностью публикуемой им информации, показал на своей странице в Weibo концепт смартфона Meizu Legent. Репутация «искателя утечек», наличие на изображениях ватермарка и китаезычный комментарий привели к тому, что многи…
 
 

Обзор Google Pixel XL

Превью Meizu Pro 6 Plus
GearBest

Обзор Xiaomi Mi5s

Обзор Honor 8

Обзор OnePlus 3

Обзор ASUS Zenfone 3