На прошлой неделе стало известно, что Хьюго Барра (Hugo Barra) покидает Xiaomi из-за проблем со здоровьем. Тогда не было ясно, куда управленец, в послужном списке которого имеется высокая должность в Google, пойдет реализовывать свой талант…
Большинство компаний еще не представило своих новинок 2017 модельного года – в этом году анонсы могут растянутся на всю весну. Так, официально подтверждено, что Samsung представит Galaxy S8 не раньше марта, а его релиз состоится только в конце апреля, что повл…
В прошлом году Xiaomi посетила форум в Барселоне, где представила флагман Mi5, производственный цикл которого растянулся на 18 месяцев. Ожидалось, что MWC 2017 станет дебютом для Mi6 на Snapdragon 835. Однако TechCrunch со ссылкой на свои источники сообщает, ч…
Lenovo начала обновлять бюджетный вариант флагмана Moto Z с приставкой Play (подробности). Напомним, этот аппарат получил 5,5” AMOLED-дисплей с разрешением 1080р, чипсет Snapdragon 625,3 ГБ оперативной памяти, 32-ГБ внутренний накопитель с возможностью расши…
Вчера в Москве прошла презентация премиального датского бренда Lumigon, на которой был анонсирован старт продаж в России смартфона T3 — самого актуального аппарата компании. Телефон будет продаваться по цене 70 000 рублей за обычную версию и 120 000 рублей за…
Apple начинает очередную судебную кампанию против крупных игроков на рынке мобильных девайсов. На этот раз защищать интересы американской корпорации взялось китайское подразделение, которое подало два иска в суд Пекина по делам интеллектуальной собственности…
Samsung пережила потрясение, когда ее Galaxy Note 7 был снят с продаж вскоре после дебюта. Убытки корейского производителя исчисляются миллиардами, но это не подкосило лидера рынка Android-смартфонов. Компания нарастила продажи Galaxy S7 и Galaxy S7 edge, а та…
Первый смартфон бренда Nokia после возвращения на рынок мобильных девайсов Nokia 6 (характеристики и особенности)вызвал огромный интерес у китайских пользователей. Несмотря на высокую цену (1699 юаней или 14,6 тыс. рублей) при не самых продвинутых технически…
Недавно стало известно, что Instagram планирует ввести сервис онлайн-трансляций, то есть станет своеобразным конкурентом для Periscope. Вчера было объявлено, что эта опция будет добавлена в Instagram Истории в течение недели, но уже сегодня ею могут воспользов…
Meizu снизила цены на свои фаблеты среднего уровня на MediaTek Helio P10 – M3 Note (наш обзор) и U20. Смартфоны получили единую аппаратную платформу, но разный дизайн и исполнение. Так, модель М3 Note получила металлический корпус, тогда как фаблет U20 имеет…
На днях представители Samsung официально сообщили, что Galaxy S8 задержится – его презентация не состоится на выставке MWC 2017, а будет проведена в марте. Это подтверждают информаторы известного издания The Guardian, а также сообщают множество другой не менее…
В мае компания Google по традиции проведет конференцию Google I/O. В прошлом году именно там были представлены Android N (теперь мы знаем ее, как Android Nougat) и Android Wear 2.0. В Сети появились первые намеки на то, когда состоится конференция в году насту…
Meizu готовится представить первый свой смартфон в новом 2017 году. Им станет бюджетная модель M5s. Предыдущие утечки нам поведали, что серия мини-смартфонов существенно прибавит в мощности – в его основе будет лежать восьмиядерный чипсет MediaTek MT6753, при…
Vertu анонсировала свой первый смартфон после перехода к новым, китайским владельцам. Новинка стала обновлением серии Constellation, предыдущий аппарат из которой вышел в далёком 2013 году. Люксовый смартфон традиционно выделяется роскошными материалами корпус…