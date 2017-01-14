2017 год только начался и большинству производителей только предстоит продемонстрировать свои достижения в сегменте высокого уровня. Это касается не только смартфонов, но и «железа» для него – MediaTek, Huawei и Samsung еще не похвастались флагманскими чипсета…
Инсайдеры продолжают подогревать интерес к флагманам семейства Samsung Galaxy S8. На первый план выходят утечки, связанные с производителями чехлов и аксессуаров для мобильных девайсов. Один из них поделился схематическими изображениями, на которых мы можем ви…
Одним из популярных слухов по флагману Samsung Galaxy S8 является отказ от разъема для наушников 3,5 мм. В декабре авторитетный источник утечек по устройствам серии Galaxy Sammobile опубликовал информацию, согласно которой Galaxy S8 лишится распространенного а…
Уходящая неделя запомнилась анонсом новинок компании HTC, в числе которых нашлось место флагману U Ultra (подробности) – родоначальнику принципиально новой серии смартфонов тайваньского бренда. Так, HTC изменила концепции цельнометаллических устройств – HTC…
В прошлое воскресенье Nokia (она же HMD, которой сейчас принадлежит известный бренд) неожиданно анонсировала Android-смартфон Nokia 6 (подробности). Девайс построен на базе чипсета Snapdragon 430, имеет 5,5” дисплей с разрешением 1080р, 4/64 ГБ системной пам…
Huawei готовит обновление для одного из самых интересных устройств прошлого года – Honor 8 (наш обзор) из стекла и металла. Напомним, этот смартфон предлагает 5,2” дисплей с разрешением 1080р, чипсет HiSilicon Kirin 950, 3/4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ (+ слот для…
Sony пока не представила линейку смартфонов 2017 года и многие возлагают надежды на MWC 2017, которая пройдет в конце февраля. Чаще остальных в Сети появляется информация о бюджетной модели Xperia XA2. Так, еще в октябре этот смартфон был сертифицирован в Росс…
В ноябре стало известно о достижении соглашения Samsung и Harman о покупке последней за $8 млрд. За эти деньги в руки корейского производителя попадут наработки Harman в сфере умных автомобилей, а также популярные торговые марки JBL, Harman Kardon, AKG, Mark L…
Sony одной из первых начала обновлять свои смартфоны до Android Nougat. Первыми, как и следовало ожидать, стали флагманы Xperia XZ и Xperia X Performance на Snapdragon 820. Затем апдейт пришел для владельцев Xperia X и Xperia X Compact на Snapdragon 650. Похож…
Пока мы ждем новинок 2017 года, в числе которых особняком стоит Samsung Galaxy S8, остается еще одна интрига с оглядкой на флагман 2016 года. Речь идет об отчете по причинам фиаско Galaxy Note 7. Samsung обещала опубликовать результаты внутреннего расследовани…
Сегодня стало известно, что создатель Android Энди Рубин, два года назад попрощавшийся с Google, создал компанию Essential Products и разрабатывает смартфон, который станет конкурентом для iPhone, Pixel и топовых Galaxy. Ожидается, что новинка получит 5,5" экр…
Близится MWC 2017 и компании начинают активнее намекать на предстоящие анонсы. Одной из первых уже 26 февраля проведёт презентацию Lenovo, где покажет свежую линейку смартфонов Moto. Ожидается как минимум появление Moto G5 Plus, о котором мы недавно писали, мн…
Похоже, скоро все флагманские смартфоны будут влагозащищёнными. Sony когда-то давно задала этот тренд, его активно подхватила Samsung, Apple, а вскоре и LG присоединится к этой компании. Наивысшим стандартом защиты для неспециализированных устройств считается…
Недавно LG представила дисплей, которым будет укомплектован LG G6. Samsung не стала долго тянуть и показала, какой дисплей будет установлен в Galaxy S8. Смартфон без опознавательных знаков со всех сторон демонстрируется в двух видеороликах ниже и нет никаких с…