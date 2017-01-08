iPod для звонков и SMS или каким мог стать первый iPhone Новости | 5 часов назад | 630 | - 10 лет назад был представлен первый iPhone, но он мог получиться совсем не таким, каким мы его знаем. Изначально в Apple шла разработка двух концепций первого телефона компании и операционной системы для него, одна из которых представляла улучшенную версию про…