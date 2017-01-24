 
 
Мы в социальных сетях
YouTube
212 798
 ВКонтакте
69 865
 Twitter
5870
 Instagram
5676
 Facebook
3025
Oukitel C5 ProUHANS H5000
Мобильные телефоны, смартфоны
Телефоны, смартфоны в Москве
Apple iPhone 5S 16GB Фото Apple iPhone 5S 16GB от10800руб. Все предложения:(434) Цена от Electro-city7
Apple iPhone 6 16Gb Фото Apple iPhone 6 16Gb от19870руб. Все предложения:(301) Цена от Telephonex.ru
Apple iPhone 4S 16Gb Фото Apple iPhone 4S 16Gb от5200руб. Все предложения:(97) Цена от MobiZor
Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H Фото Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H от10400руб. Все предложения:(211) Цена от MobiZor
Apple iPhone 5S 32GB Фото Apple iPhone 5S 32GB от12300руб. Все предложения:(239) Цена от TeleBest
Apple iPhone 6 64Gb Фото Apple iPhone 6 64Gb от23290руб. Все предложения:(226) Цена от Ru-Gadgets.ru

ASUS готовит линейку Zenfone 4

 

 5763

Официально: mi.com теперь на русском

 

 4630

Samsung назвала основную причину взрывов Galaxy Note 7

 

 2919

Хьюго Барра возглавил Oculus VR в составе Facebook

Новости | 1 час назад |  70 |  - 

На прошлой неделе стало известно, что Хьюго Барра (Hugo Barra) покидает Xiaomi из-за проблем со здоровьем. Тогда не было ясно, куда управленец, в послужном списке которого имеется высокая должность в Google, пойдет реализовывать свой талант…
 

Xperia Yoshino с 4К-дисплеем и другие новинки Sony на MWC 2017

Новости | 2 часа назад |  771 |  - 

Большинство компаний еще не представило своих новинок 2017 модельного года – в этом году анонсы могут растянутся на всю весну. Так, официально подтверждено, что Samsung представит Galaxy S8 не раньше марта, а его релиз состоится только в конце апреля, что повл…
 

Xiaomi пропустит MWC 2017, Mi6 задерживается

Новости | 3 часа назад |  432 |  - 

В прошлом году Xiaomi посетила форум в Барселоне, где представила флагман Mi5, производственный цикл которого растянулся на 18 месяцев. Ожидалось, что MWC 2017 станет дебютом для Mi6 на Snapdragon 835. Однако TechCrunch со ссылкой на свои источники сообщает, ч…
 

Moto Z Play получает Android 7.0 Nougat

Новости | 3 часа назад |  249 |  - 

Lenovo начала обновлять бюджетный вариант флагмана Moto Z с приставкой Play (подробности). Напомним, этот аппарат получил 5,5” AMOLED-дисплей с разрешением 1080р, чипсет Snapdragon 625,3 ГБ оперативной памяти, 32-ГБ внутренний накопитель с возможностью расши…
 

Предварительный обзор Lumigon T3 и презентация в Москве

Обзоры | 4 часа назад |  312 |  - 

Вчера в Москве прошла презентация премиального датского бренда Lumigon, на которой был анонсирован старт продаж в России смартфона T3 — самого актуального аппарата компании. Телефон будет продаваться по цене 70 000 рублей за обычную версию и 120 000 рублей за…
 

Apple подала два иска на Qualcomm и надеется отсудить 1 млрд юаней

Новости | 4 часа назад |  355 |  - 

Apple начинает очередную судебную кампанию против крупных игроков на рынке мобильных девайсов. На этот раз защищать интересы американской корпорации взялось китайское подразделение, которое подало два иска в суд Пекина по делам интеллектуальной собственности…
 

Рост квартальных продаж Samsung и перспективы на 2017 год

Новости | 5 часов назад |  365 |  - 

Samsung пережила потрясение, когда ее Galaxy Note 7 был снят с продаж вскоре после дебюта. Убытки корейского производителя исчисляются миллиардами, но это не подкосило лидера рынка Android-смартфонов. Компания нарастила продажи Galaxy S7 и Galaxy S7 edge, а та…
 

Nokia 6 в белом цвете готовится к релизу за пределами Китая?

Новости | 7 часов назад |  856 |  - 

Первый смартфон бренда Nokia после возвращения на рынок мобильных девайсов Nokia 6 (характеристики и особенности)вызвал огромный интерес у китайских пользователей. Несмотря на высокую цену (1699 юаней или 14,6 тыс. рублей) при не самых продвинутых технически…
 

Instagram запустил сервис Прямой эфир в России

Новости | 25 января 2017, 22:40 |  456 |  - 

Недавно стало известно, что Instagram планирует ввести сервис онлайн-трансляций, то есть станет своеобразным конкурентом для Periscope. Вчера было объявлено, что эта опция будет добавлена в Instagram Истории в течение недели, но уже сегодня ею могут воспользов…
 

Meizu снижает цены на M3 Note и U20 и дарит подарки в России

Новости | 25 января 2017, 19:25 |  4397 |  - 

Meizu снизила цены на свои фаблеты среднего уровня на MediaTek Helio P10 – M3 Note (наш обзор) и U20. Смартфоны получили единую аппаратную платформу, но разный дизайн и исполнение. Так, модель М3 Note получила металлический корпус, тогда как фаблет U20 имеет…
 

Много подробностей Samsung Galaxy S8: Infinity Display, DeX и прочее

Новости | 25 января 2017, 16:44 |  4844 |  - 

На днях представители Samsung официально сообщили, что Galaxy S8 задержится – его презентация не состоится на выставке MWC 2017, а будет проведена в марте. Это подтверждают информаторы известного издания The Guardian, а также сообщают множество другой не менее…
 

Дата проведения конференции Google I/O 2017

Новости | 25 января 2017, 14:51 |  1029 |  - 

В мае компания Google по традиции проведет конференцию Google I/O. В прошлом году именно там были представлены Android N (теперь мы знаем ее, как Android Nougat) и Android Wear 2.0. В Сети появились первые намеки на то, когда состоится конференция в году насту…
 

Ключевые характеристики и цена Meizu M5s на новом постере

Новости | 25 января 2017, 12:09 |  2592 |  - 

Meizu готовится представить первый свой смартфон в новом 2017 году. Им станет бюджетная модель M5s. Предыдущие утечки нам поведали, что серия мини-смартфонов существенно прибавит в мощности – в его основе будет лежать восьмиядерный чипсет MediaTek MT6753, при…
 

Анонс Vertu Constellation: роскошный высокотехнологичный смартфон

Новости | 24 января 2017, 19:17 |  1495 |  - 

Vertu анонсировала свой первый смартфон после перехода к новым, китайским владельцам. Новинка стала обновлением серии Constellation, предыдущий аппарат из которой вышел в далёком 2013 году. Люксовый смартфон традиционно выделяется роскошными материалами корпус…
 
 

Обзор Google Pixel XL

Превью Meizu Pro 6 Plus
GearBest

Обзор Xiaomi Mi5s

Обзор Honor 8

Обзор OnePlus 3

Обзор ASUS Zenfone 3