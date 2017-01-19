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Samsung анонсировала дисплей Galaxy S8

 

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Создатель Android готовит конкурента iPhone 8 и Galaxy S8

 

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Sony регистрирует прошивку Android Nougat для Xperia Z5 и Z3+

 

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Странные из TENAA №7. Гендерные кнопки и великий рандом

Блог | 10 часов назад |  545 |  - 

Уже два с лишним месяца мы не публиковали подборки наиболее глупых китайских новинок, проходящих сертификацию в китайском ведомстве TENAA. В последнее время небольшие производители из Поднебесной радуют бессмысленными изобретениями всё реже, однако за десять н…
 

Nokia не планирует обновлять Z Launcher, он не выйдет из beta никогда

Новости | 11 часов назад |  694 |  - 

Одной из ключевых фишек Android-планшета Nokia N1 (характеристики и особенности), вышедшего в конце 2014 года и ознаменовавшего нежелание финской компании полностью покидать рынок потребительской электроники, был разработанный в недрах Nokia Technologies лау…
 

Стеклянный Huawei WAS-AL00 на Kirin 655 замечен в TENAA

Новости | 11 часов назад |  639 |  - 

В ближайшее время Huawei пополнит свою коллекцию смартфонов среднего ценового уровня. В TENAA был сертифицирован девайс с кодовым именем WAS-AL00, заключённый в стеклянно-металлический корпус. Спецификации новинки включают аккумулятор ёмкостью 2900 мАч, 5,2" F…
 

Vertu Constellation X на Snapdragon 820/821 замечен в TENAA

Новости | 11 часов назад |  610 |  - 

Принадлежащий китайцам британский люксовый бренд Vertu, некогда основанный компанией Nokia, готовит в начале этого года череду интересных анонсов. Мы уже видели в TENAA первый кнопочный Android-телефон компании, а теперь в Китае был сертифицирован её новый фла…
 

Honor V9 замечен в TENAA, все характеристики и фото

Новости | 21 января 2017, 19:10 |  1341 |  - 

В базе данных китайского сертификатора TENAA появился смартфон марки Huawei Honor, имеющий кодовое имя DUK-TL30. Судя по характеристикам, это сиквел прошлогоднего флагмана Honor V8 (спецификации и особенности) – Honor V9…
 

Качественные пресс-фото Huawei P10

Новости | 21 января 2017, 18:57 |  1366 |  - 

Китайский искатель утечек с ником ichangezone опубликовал на своей странице в социальной сети Weibo качественные фотографии флагманского смартфона Huawei P10. На них можно видеть переднюю панель устройства в чёрном цвете, а также обе стороны бело-золотистой ве…
 

Samsung расскажет об итогах расследования по Note 7 в прямом эфире

Новости | 20 января 2017, 18:50 |  970 |  - 

История с Galaxy Note 7 близка к своему завершению. Уже 23 января в 4:00 по МСК компания официально объявит о причинах фиаско своего последнего флагмана. Корейцы провели тщательное расследование и наконец-то готовы поведать об этом всему миру…
 

BlackBerry исполнилось 18 лет

Новости | 20 января 2017, 16:25 |  739 |  - 

18 лет назад, 19 января 1999 года, канадская компания Research In Motion представила первое устройство под именем BlackBerry — пейджер BlackBerry Handheld (переименованный потом в BlackBerry 850) с возможностью отправки электронных писем и выделенным модулем б…
 

Nokia Lumia 1020 превратили в цифровой микроскоп

Новости | 20 января 2017, 14:40 |  1167 |  - 

Шведские учёные совместно с коллегами из Калифорнийского университета создали компактный цифровой микроскоп на основе Nokia Lumia 1020 и двух светодиодов, благодаря чему смартфон стало возможно использовать для молекулярной диагностики и определения последоват…
 

Приложение Meitu отправляет все ваши данные в Китай

Новости | 20 января 2017, 14:00 |  1260 |  - 

Китайское приложение-фоторедактор Meitu приобрело в Сети вирусную популярность после того, как научилось превращать обычные селфи в нечто очень мультяшное или анимешное. Пользователи начали ставить себе приложение, даже не обращая внимания на список требуемых…
 

Анонс Xiaomi Redmi Note 4 на Qualcomm Snapdragon 625

Новости | 19 января 2017, 20:16 |  2429 |  - 

Сегодня в Индии Xiaomi представила обновлённую версию смартфона Redmi Note 4. Главным отличием новинки от китайской версии стал процессор – на место десятиядерного MediaTek Helio X20 пришёл восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625. Кроме того, немного изменился к…
 

Техника Apple подешевела в России

Новости | 19 января 2017, 19:51 |  1402 |  - 

Российские цены на технику продолжают колебаться вслед за курсом рубля. В прошлом году он практически не колебался, но под конец начал уверенно укрепляться, и этот рост продолжился сейчас, спровоцировав удешевление техники Apple…
 

Технические характеристики флагмана Nokia из GFXBench

Новости | 19 января 2017, 19:34 |  1379 |  - 

В базе данных бенчмарка GFXBench появилось некое неопознанное устройство (unknown), основанный на операционной системе Android 7.0 Noguat, модифицированной компанией FIH (Foxconn). Оно оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроен…
 

Sony Mobile везёт новинки на MWC 2017

Новости | 19 января 2017, 14:00 |  1689 |  - 

Sony разослала приглашения на мероприятие в рамках MWC 2017, где покажет новейшие достижения в области смартфонов и не только. Ожидается как минимум анонс Xperia XA2 и XA2 Ultra, но про флагманы пока ничего не слышно…
 
 

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