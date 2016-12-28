Итоги 2016 года по версии читателей Mobiltelefon.ru Новости | 31 декабря 2016, 19:18 | 1485 | - В начале декабря мы запустили открытое голосование, в котором предложили вам, нашим читателям, подвести итоги года. С тех пор мы получили более десяти тысяч ответов и теперь, обработав их, публикуем результаты. Начнём, пожалуй, с самой главной номинации – «Сма…